Palmeiras tem retorno de Giay, e Abel define substituto de Ríos contra o Atlético-MG; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Acertado com o Benfica, Richard Ríos está fora do jogo, e Abel Ferreira escolheu Lucas Evangelista para formar a dupla de volante com Aníbal Moreno. Além disso, o lateral direito Giay, recuperado de entorse no joelho direito, volta ao time titular.

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Os únicos desfalques para o técnico Abel Ferreira são o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Paulinho (pré cirurgia), Bruno Rodrigues (transição física) e Flaco López (suspenso). Por outro lado, Abel tem uma novidade no banco: trata-se do atacante Riquelme, do sub-20.

Do outro lado, o Atlético-MG não conta com Dudu, que teve o reencontro adiado com o Palmeiras. O ex-camisa 7 do Verdão foi punido pelo STJD devido a ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Os outros desfalques do Galo são: os Iseppe (lesão na coxa), Patrick (lesão na lombar), Cadu (lesão no joelho direito) e Caio Maia (lesão no joelho direito). Completam a lista o volante Fausto Vera e o meia Rubens. O primeiro está fora dos planos do time mineiro, enquanto o outro está em negociação para deixar o clube.

Dessa forma, a escalação do técnico Cuca tem: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

O Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão, com 23 pontos conquistados e vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol. Já o Atlético-MG é o nono colocado, com 20 pontos. O time mineiro entrou em campo pelo Brasileirão pela última vez no dia 12 de julho, quando perdeu por 2 a 1 do Bahia.