Palmeiras sofre dois gols de falta de Hulk, mas vence o Atlético-MG e volta ao G4 do Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três jogos. A equipe alviverde bateu o Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque, pela 15ª rodada da competição. Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Mauricio fizeram os gols palmeirenses, enquanto Hulk, duas vezes de falta, marcou para o Galo.

A partida marcou a despedida de Richard Ríos do Palmeiras. O meia, acertado com Benfica, nem sequer ficou à disposição para o duelo. O colombiano esteve presente no estádio, ficou no campo durante o pré-jogo e assistiu à vitória palmeirense de um dos camarotes.

Com este resultado, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Allianz Parque e retornou ao G4 do Brasileirão. O time de Abel Ferreira fica em quarto lugar, com 26 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, segue com 20, na nona colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Atlético-MG entra em campo para o jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, na quinta-feira, contra o Bucaramanga, às 21h30, na Arena MRV.

Como foi o jogo Palmeiras x Atlético-MG?

Primeiro tempo

Palmeiras e Atlético-MG protagonizaram um primeiro tempo brigado, com fortes duelos no meio-campo, mas sem muitas chances claras. O Verdão teve mais a posse de bola, mas teve dificuldades para agredir o time mineiro, que estava com a marca Aos oito minutos, Vitor Roque foi derrubado por Gabriel Menino próximo da área, Piquerez cobrou a falta e mandou em cima da barreira.

Com 23 no relógio, Vitor Roque arriscou o chute no meio do gol e Everson defendeu. O Palmeiras finalmente abriu o placar aos 32 minutos. Piquerez cobrou escanteio em direção a Lucas Evangelista, que cabeceou para o gol, colocadno o Verdão em vantagem. A alegria palmeirense não durou muito e o Atlético-MG empatou aos 41. Hulk cobrou falta no ângulo e deixou tudo igual no Allianz Parque.

Na sequência, o Palmeiras respondeu em um contra-ataque, e Facundo Torres bateu para o gol, rasteiro e próximo da trave de Everson.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou para o segundo tempo pressionando o Atlético-MG e fez o segundo gol aos cinco minutos. Felipe Anderson acionou Piquerez na esquerda, o lateral cruzou na área e achou Vitor Roque. O camisa 9 dominou já tentando a finalização, a bola saiu fraca, bateu em Júnior Alonso e morreu no fundo do gol de Everson.

Pouco depois, Facundo Torres arriscou a finalização, obrigando Everson mandar para escanteio. O Verdão chegou com perigo à meta do Galo novamente aos 18. Sosa avançou pela esquerda após boa jogada, cruzou na área, mas ninguém chegou para finalizar.

O Palmeiras chegou ao terceiro gol aos 31 minutos. Ramón Sosa avançou em velocidade pela esquerda e deu bom passe para Vitor Roque, que finalizou em cima de Everson. O camisa 9 aproveitou o rebote, ganhou de Rômulo na disputa e cruzou para Facundo Torres na segunda trave. O uruguaio tocou no meio e achou Mauricio, que chegou estufando a rede.

Já aos 45 minutos, Bruno Fuchs derrubou Rony na entrada da área e o árbitro marcou a falta perigosa. Na cobrança, Hulk soltou uma pancada e fez mais um golaço. Aos 51, Hulk cobrou mais uma falta e obrigou Weverton a fazer grande defesa para evitar o empate.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 3X2 ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 20 de julho de 2025, domingo



Hora: às 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Público: 34.970



Renda: R$ 2.995.507,00

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (Palmeiras); Gabriel Menino, Lyanco, Rômulo (Atlético-MG)

Gols: Lucas Evangelista, aos 32? do 1°T, Júnior Alonso (contra), aos 5? do 2°T, e Mauricio, aos 31? do 2°T (Palmeiras); Hulk, aos 41? do 1°T e aos 45? do 2°T (Atlético-MG)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista e Mauricio (Emiliano Martínez); Facundo Torres (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Luighi).



Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk e Rony.



Técnico: Cuca