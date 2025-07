Palmeiras negocia Richard Ríos por R$ 195 milhões na maior contratação da história do Benfica

O Palmeiras acertou a transferência do volante colombiano Richard Ríos para o Benfica. O clube português vai investir cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões), contando o porcentual do jogador. Sem bônus, o montante é recorde por valor fixo na história do Benfica.

Além da parte de Ríos, a quantia será dividida entre Palmeiras (que ficará 70% ou RS 136,5 milhões), Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%). O equatoriano deve ir a Lisboa nos próximos dias para exames médicos e assinar contrato por cinco anos.

Ríos não enfrenta o Atlético-MG neste domingo, mas deve ir ao Allianz Parque se despedir da torcida. O colombiano chegou ao Palmeiras em 2023 e disputou 138 jogos, com 11 gols.

O Benfica venceu uma disputa portuguesa com o Porto, que demonstrou interesse no volante ainda antes do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mas esbarrou nas pretensões do Palmeiras. A Roma também iniciou negociações para contar com Ríos, mas optou por contratar Neil El Aynaoui do Lens por 23 milhões de euros.

O Benfica, então, enviou um diretor para negociar com o Palmeiras e fechou a contratação por um valor fixo recorde na história do clube. Os 30 milhões de euros pagos por Ríos superam os 25 milhões de euros desembolsados por Orkun Kokçu junto ao Feyenoord em 2023. A negociação do jogador turco, porém, previa um bônus de 5 milhões de euros por metas alcançadas.