Palmeiras encara o Atlético-MG e quer melhorar péssimo aproveitamento no Allianz Parque

Antes palco de conquistas e um trunfo em jogos decisivos, o Allianz Parque virou problema para o Palmeiras. O time alviverde não ganhou um jogo sequer em sua arena no Brasileirão e busca, neste domingo, reverter esse quadro. O adversário é o Atlético-MG, às 17h30, em duelo da 15ª rodada.

São duas derrotas e dois empates do Palmeiras jogando em seu estádio em compromissos do Brasileirão, o que gera um péssimo aproveitamento 16,6%. A equipe alviverde perdeu para Bahia e Flamengo, concorrentes na disputa pelos primeiros lugares, e empatou com Botafogo e Mirassol, este o primeiro rival depois do Mundial de Clubes.

A última vitória do Palmeiras pelo Brasileirão no Allianz Parque foi em 8 de novembro, quando o time chutou 36 vezes contra o Grêmio e venceu por 1 a 0.

A missão do Palmeiras é se remontar rapidamente após perdas de Estêvão e Paulinho - Richard Ríos tem propostas da Europa e também deve sair. Criticado, Abel Ferreira não encontrou a sua formação ideal e tem mudado a escalação a cada jogo. O desempenho tem sido ruim, seja contra oponentes fortes ou contra os que têm menores pretensões.

"Vamos analisar os jogadores para voltar a fazer o que sempre fizemos no Palmeiras. Achar soluções, ao menos em casa, para melhorar. Hoje é o nosso calcanhar de Aquiles", reconheceu o treinador.

O técnico não pode demorar a achar essas soluções se quiser que a equipe se mantenha na luta pela liderança. Antes líder, o Palmeiras vem em espiral de queda e não está sequer mais no G-4. São 23 pontos e a quinta colocação na tabela.

"Como o Abel falou, temos muita margem para evoluir", acredita o zagueiro Bruno Fuchs, que ganhou a vaga de titular ao lado de Gómez após a lesão de Murilo. "Jogando em casa, sabemos que estamos devendo um pouco, mas vamos tentar ganhar o mais rapidamente possível para virar essa chave, trazer o torcedor junto."

O único novo desfalque é Flaco López, suspenso. Murilo e Giay seguem em recuperação de suas respectivas lesões.

O Atlético Mineiro tem 20 pontos e também precisa da vitória para se aproximar dos líderes. O clube mineiro ainda não atuou pelo Brasileirão após a retomada da competição porque seu jogo contra o Sport foi adiado.

Mas entrou em campo para compromisso da Sul-Americana e derrotou o frágil Bucaramanga na Colômbia. Dudu não vai enfrentar o Palmeiras, seu ex-clube, porque pegou seis jogos de gancho. A punição foi dada pelo STJD, que o condenou por causa de ofensas misóginas direcionadas a Leila Pereira. O Atlético recorreu e tenta um efeito suspensivo para que o atacante jogue.

O Palmeiras leva vantagem no retrospecto recente. Nos últimos 13 confrontos entre as equipes, foram quatro vitórias dos paulistas, oito empates e um triunfo dos mineiros.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).