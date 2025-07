Palmeiras encaminha venda de Richard Ríos para o Benfica

O colombiano Richard Ríos está de saída do Palmeiras. Neste domingo, o Alviverde fechou a venda do volante de 25 anos ao Benfica, de Portugal. O valor da transação é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões), sendo que o clube português pagará os 10% dos diretos ao próprio atleta.

Além disso, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Palmeiras tinha 70% dos direitos econômicos de Ríos. De resto, 13,34% são do Guarani, 6,66% do Flamengo e os 10% do próprio jogador, conforme citado acima.

A expectativa é de que Richard Ríos se despeça do Palmeiras e da torcida na partida contra o Atlético-MG neste domingo, no Allianz Parque, às 17h30 (de Brasília).

Passagem pelo Palmeiras

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, após uma grande campanha no Campeonato Paulista com o Guarani. Rapidamente ele ganhou seu espaço no Verdão e, em seu ano de estreia, disputou 53 jogos, com três gols marcados.

Nos dois anos seguintes, virou titular de Abel Ferreira e começou a ser convocado frequentemente para a seleção colombiana, onde é peça fundamental.

Ao todo, foram 138 jogos pelo Palmeiras, com 11 gols marcados e dez assistências. Ríos conquistou dois títulos pelo Verdão: o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.