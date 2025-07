Palmeiras é contagiado por vontade de Vitor Roque e vence o Atlético-MG

Bons passes de Piquerez e muita disposição de Vitor Roque levaram o Palmeiras a uma vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, após o empate por 1 a 1 com o Mirassol. O resultado deixa os palmeirenses na quarta colocação, com 26 pontos, enquanto os atleticanos ficam em nono, com 20.

Lucas Evangelista - substituo de Richard Ríos, vendido ao Benfica -, abriu o placar com assistência do lateral uruguaio e Hulk empatou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Alonso fez contra após finalização de Vitor Roque, que participou do terceiro gol alviverde, marcado por Maurício. Hulk fez mais um de falta e parou por aí.

A partida ocorreu em uma semana de tensão entre a presidente palmeirense Leila Pereira e o atacante atleticano Dudu, ex-Palmeiras, punido na sexta-feira pelo STJD por misoginia contra a dirigente. O jogador recebeu seis jogos de suspensão, e cumpriu o primeiro justamente neste domingo, contra o clube paulista, dois dias após o julgamento ao qual não compareceu.

Tal punição é referente a uma publicação de Dudu nas redes sociais, na qual ele usou a sigla "VTNC" aos responder críticas feitas por Leila, que disse que o atleta deu "prejuízo milionário" ao Palmeiras, em janeiro. Durante depoimento no STJD, na sexta, a dirigente chamou o atacante de "covarde".

Neste domingo, a presidente alviverde esteve no gramado do Allianz Parque para prestar homenagem e entregar uma placa ao atacante Rony, do Atlético, vencedor de 11 títulos durante passagem pelo Palmeiras - dois a menos que Dudu.

O Palmeiras fez um primeiro tempo mais sólido que o Atlético-MG, cuja saída geralmente se transformava em presente aos palmeirenses. Constantemente, o goleiro Everson rifava bola e a entregava aos adversários, em uma demonstração clara da dificuldade que o time mineiro tinha em construir jogadas. Contra-ataques eram os respiros ofensivos dos comandados de Cuca.

A equipe de Abel Ferreira, por sua vez, não fazia partida brilhante, porém mostrava alguns trunfos, como a postura participativa de Vitor Roque, que se movimentava com inteligência e criava boas situações. Boa parte do jogo alviverde estava concentrado no lado esquerdo do ataque, por onde se originaram muitos escanteios.

Na sexta cobrança por aquele lado, feita por Piquerez na primeira trave, o desfecho foi um gol de cabeça de Lucas Evangelista, que foi a campo no lugar de Richard Ríos, vendido neste domingo para o Benfica. Embora limitado, o Atlético fez como o adversário e tirou bom proveito da bola parada para ir às redes, ao marcar o gol de empate em cobrança de falta de Hulk.

Logo no início do segundo tempo, os esforços de Vitor Roque mais uma vez ficaram muito evidentes e ele ajudou o time palmeirense a volta a ficar em vantagem no placar. No lance, bem posicionado, chutou sem força após passe de Piquerez e contou com desvio de Júnior Alonso para ver a bola morrer na rede. O árbitro deu gol contra.

Foi segura a atuação palmeirense pelo restante do segundo tempo e a luta de Roque teve influência também no terceiro gol, que achou Facundo Torres dentro da área. O uruguaio teve tempo de dominar e passar para Maurício marcar. Mais um gol de falta de Hulk, desta vez com desvio na barreira, deixou o Atlético vivo nos acréscimos e o Palmeiras teve de suportar a pressão para garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista, Facundo Torres (Raphael Veiga )e Maurício (Emiliano Martínez); Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo), Scarpa (Júnior Santos) e Igor Gomes (Bernard); Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Alex Gomes Stefano (RJ).

GOL - Lucas Evangelista, aos 32, e Hulk, aos 41 minutos do primeiro tempo. Júnior Alonso (contra), aos cinco, Maurício, aos 31, e Hulk aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Bruno Fuchs e Aníbal Moreno (Palmeiras); Gabriel Menino, Rômulo, Hulk e Lyanco (Atlético-MG).

RENDA: R$ 2.995.507,00.

PÚBLICO: 34.970 pessoas.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).