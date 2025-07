Oscar, do São Paulo, se manifesta após lesão nas costas: 'Estou abalado'

Oscar, jogador do São Paulo, se manifestou nas redes sociais neste domingo sobre a lesão que sofreu nas costas e o fez deixar o clássico contra o Corinthians, no último sábado, pelo Brasileirão, com apenas 15 minutos de jogo.

"Ontem, durante o jogo, infelizmente sofri uma lesão na coluna. Estou bastante abalado com a situação, mas sigo com fé e foco na recuperação", escreveu Oscar.

O jogador, que fraturou os processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3), deixou o Morumbis com bastante dificuldade para se locomover e foi direto para o Hospital Albert Einstein, onde realizou exames que detectaram a lesão.

"Apesar disso, conquistamos uma vitória muito importante para a equipe em um clássico, o que me deixa extremamente orgulhoso. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, elas têm me dado muita força neste momento difícil", completou.

O tempo estimado de recuperação de Oscar é de quatro a oito semanas. Tudo dependerá da evolução clínica e funcional do meio-campista, que já havia desfalcado o São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA por causa de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.