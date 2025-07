Oscar deixa Morumbis com dificuldades para se locomover e realiza exames médicos

Oscar deixou o Morumbis com dificuldades para se locomover após ser substituído no início do clássico contra o Corinthians, neste sábado, devido a uma forte queda. O meio-campista tricolor chocou as costas no gramado e não conseguiu continuar na partida.

Bastante abatido, Oscar atendeu alguns torcedores que pediram para tirar fotos, mas não escondeu a frustração por ter de sair de campo em um jogo tão importante para a sua equipe, pressionada pelos resultados ruins recentes.

Oscar foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein para realizar exames. A tendência é que neste domingo o Departamento Médico já tenha definido qual será o tratamento do jogador, que reclamou bastante de dores e limitação de movimentos.

Vale lembrar que Oscar já havia desfalcado o São Paulo por um período considerável antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA por causa de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Oscar aproveitou a pausa no calendário do futebol brasileiro para concluir seu processo de reabilitação e voltar a ficar à disposição da equipe, mas agora o camisa 8 terá de lidar com um novo problema físico.

Mais distante da zona de rebaixamento, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.