Onde vai passar Sport x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Sport e Botafogo entram em campo hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta para RJ, PE, ES, PB, RN e Juiz de Fora [MG]) e Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda não venceu no Brasileirão. O Leão da Ilha vem de uma derrota por 2 a 0 contra o Juventude.

O Botafogo quer voltar a vencer após um frustrante empate em pleno Nilton Santos. O Glorioso recebeu o Vitória e, mesmo exercendo muita pressão, não conseguiu sair do 0 a 0.

Sport x Botafogo -- Campeonato Brasileiro 2025