Onde vai passar Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Atlético-MG duelam hoje, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta para SP, MG [exceto Juiz de Fora], RS, PR, SC, GO, MS, MT, TO, AL, BA, CE, MA, PI, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).

Palmeiras busca retomada. Sem vencer há três rodadas, o Alviverde empatou por 1 a 1 com o Mirassol, em seu retorno ao Brasileirão após o Mundial de Clubes.

Galo também mira reação. O Atlético-MG perdeu para o Bahia por 2 a 1 fora de casa e tenta se reerguer no campeonato.

Triunfo na Sul-Americana. Mesmo com o tropeço no Brasileiro, o time mineiro venceu o Bucaramanga por 1 a 0 no jogo de ida dos playoffs no meio de semana.

Palmeiras x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025