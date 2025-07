Onde vai passar Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Flamengo e Fluminense duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

A derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, tirou o rubro-negro da liderança do Brasileirão. O Cruzeiro assumiu o topo ao vencer o Fluminense.

Desfalque no ataque. Bruno Henrique está suspenso, e Filipe Luís deve escolher entre Wallace Yan e Cebolinha para ocupar a vaga no setor ofensivo.

Renato Gaúcho terá que montar o Tricolor sem Arias, que se despediu na derrota para o Cruzeiro. Soteldo deve herdar a vaga entre os titulares.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025