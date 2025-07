Onde vai passar Cruzeiro x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Cruzeiro e Juventude se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Cruzeiro quer seguir no topo. Líder do Brasileirão, a Raposa venceu quatro dos últimos cinco jogos. No mais recente, bateu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã.

Juventude tenta reação. Ainda na zona de rebaixamento, o Jaconero venceu o Sport por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, no último compromisso.

Cruzeiro x Juventude -- Campeonato Brasileiro 2025