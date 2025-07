Jovem de 2,15m 'rejeitou' basquete e é uma das promessas do vôlei do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Maicon Santos chama a atenção ainda no aquecimento. Com 2,15m, ele consegue destoar dos companheiros de equipe e adversários no vôlei, esporte em que a altura é quase um pré-requisito.

Cria de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, o ponteiro é uma das caras novas em meio à renovação na seleção brasileira de vôlei. Ele integra o grupo que atua na Liga das Nações — a família, inclusive, conseguiu vê-lo em ação na etapa na Cidade Maravilhosa.

Tenho de aproveitar cada momento. O Bernardinho vem dando muitas dicas e ajuda para todos nós, e todo mundo vai se ajudando. Estou também aprendendo com os mais velhos Maicon, ao UOL

Maicon começou no Fluminense e passou por Cruzeiro, Araguari e Praia Clube. A relação com o vôlei começou cedo, por influência familiar.

Meu irmão jogava. Então, desde os meus oito anos eu estou no vôlei. Sempre fui do volei, e foi uma coisa meio encaminhada, sem forçar

A altura de Maicon gerou convites para mudar de quadra. Ele foi monitorado e recebeu convite para integrar um time de basquete no exterior, mas declinou. "Eu era bem novo, mas já amava o vôlei", lembra.

Em junho, o ponteiro foi anunciado como reforço do Fenerbahce, da Turquia, mesmo clube da noiva Ana Cristina, destaque da seleção feminina de vôlei.

Estou feliz pela oprtunidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma outra cultura, outro país... Agora, é me adpatar o mais rapidamente possível e dar o meu melhor.

Liderança na primeira fase

O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1 (21/25, 25/23, 25/20 e 25/21), na madrugada deste domingo (20), e fechou a fase de classificação da Liga das Nações na primeira colocação. A equipe de Bernardinho somou 32 pontos, com 11 vitórias e uma derrota.

O time verde e amarelo vai enfrentar a China nas quartas de final. O duelo será no dia 30, em Ningbo, na China, às 8h (horário de Brasília). A seleção brasileira tenta voltar ao pódio do torneio depois do título conquistado em 2021 — foi eliminado nas quartas nas três últimas temporadas.