Neymar registra encontro com Paulinho em derrota para o Mirassol

O atacante Neymar encontrou um velho conhecido na derrota do Santos para o Mirassol pelo Brasileirão 2025. O craque do Santos registrou uma foto cumprimentando o volante Paulinho, atual coordenador de futebol do time do interior paulista.

A dupla esteve junta em diversas participações na Seleção Brasileira, além de Neymar ter sido um influenciador direto para a chegada de Paulinho ao Barcelona, em 2017.

"Bom te ver, irmão", postou Neymar na imagem com Paulinho.

Neymar: decepção em Mirassol

A experiência do astro santista em Mirassol não vai, porém, deixar saudades. Com uma atuação apagada do atacante, o Santos foi derrotado por 3 a 0 fora de casa e segue na metade de baixo da tabela do Brasileirão.