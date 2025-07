'Não sei porque fez isso', diz Romero sobre Depay não voltar do intervalo

Após a derrota por 2 a 0 no Majestoso deste sábado (19), Romero comentou sobre a atitude de Memphis Depay, que não voltou para o banco de reservas após ser substituído no intervalo da partida.

Fiquei sabendo disso ao término do jogo. É uma atitude pessoal, não posso falar porque ele fez isso, tem que perguntar para ele. Sobre a troca, o Dorival tentou jogar o time mais para frente, em outros jogos ele já fez esse tipo de troca, inclusive comigo saindo no intervalo em um jogo. Mas é uma atitude muito pessoal, não posso falar se foi um momento de adrenalina, é com ele.

Romero

A atitude do camisa 10 do Corinthians soma-se a alguns comportamentos que vêm sendo contestados recentemente, como uma ausência em treinamento sem explicação. Tal episódio aconteceu após o holandês notificar o Timão sobre uma dívida pendente.

Após passar em branco contra o São Paulo, Memphis ainda não marcou em clássicos com a camisa alvinegra.

Ele pediu desculpa depois de faltar ao treino e já está tudo claro. Tentamos ganhar o jogo todos juntos, não é só o Memphis. Lógico que ele tem um nome muito pesado no elenco, mas aqui todo mundo é igual. A gente quer o melhor para o Corinthians e hoje ele foi trocado, amanhã pode ser outro. É normal, ninguém é maior que ninguém, a camisa do Corinthians está em primeiro lugar.

Romero

Com o resultado, o Corinthians chegou a uma vitória nos últimos seis jogos e vê a pressão crescer por melhores desempenhos.

Romero acredita que o time precisa ter mais atenção, principalmente em jogos grandes, se quiser lutar por algo no campeonato.

No primeiro tempo, nos faltou intensidade e concentração. Tomamos dois gols muito rápidos e, num clássico como esse, pesa muito. A gente não pode bobear nos clássicos, não podemos entrar de corpo mole. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui contra o São Paulo e vai ser sempre assim no campeonato. Não adianta a gente fazer um grande jogo no Ceará e jogarmos um primeiro tempo como esse no próximo jogo.

Romero

O Corinthians ocupa a 10ª posição na tabela, com 19 pontos.