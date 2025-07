Monaco confirma apresentação de Ansu Fati

O Monaco vai realizar na próxima terça-feira a apresentação de Ansu Fati. O jogador chega ao clube francês por empréstimo junto ao Barcelona, da Espanha.

O reforço do Monaco estará presente na sede do clube e terá contato com os torcedores. Ele irá distribuir autógrafos aos fãs.

"Ansu Fati estará presente nesta terça-feira, 22 de julho, no AS Monaco Village para uma grande sessão de autógrafos com os torcedores", descreveu o clube francês nas redes sociais.

Valor de Ansu Fati em definitivo

Caso Ansu Fati seja aprovado na próxima temporada, o Monaco poderá contratá-lo em definido junto ao Barcelona. O valor estimado é de 11 milhões de euros (R$ 71,3 milhões).

O Barcelona vai arcar com uma parte do salário do jogador, mas terá direito a uma porcentagem em uma eventual venda futura caso o Monaco, que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, exerça a opção de compra.