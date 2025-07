Times do interior endurecem e atormentam grandes de São Paulo no Brasileiro

O Mirassol atropelou o Santos ontem, ampliou sua fase de carrasco dos grandes paulistas no Campeonato Brasileiro e, junto de outro time do interior, "ameaça" as tradicionais potências de São Paulo.

Dupla (dinâmica) paulista no Brasileirão

O Mirassol está invicto e bateu três dos grandes times do estado no primeiro turno. Além do Santos, a equipe comandada por Rafael Guanaes também venceu Corinthians e São Paulo na competição. Na rodada anterior, empatou com o Palmeiras em pleno Allianz Parque.

O time só não saiu ileso nos duelos estaduais porque perdeu para o RB Bragantino, disparado o melhor dos seis paulistas no Brasileirão. O Massa Bruta é o atual terceiro colocado, com 27 pontos, e segue na caça ao líder Cruzeiro. A equipe encara hoje o Vitória, às 16h, no Barradão.

Thiago Borbas, do Bragantino, celebra gol sobre o Corinthians em jogo do Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

A equipe de Bragança Paulista também tem bom aproveitamento contra os grandes, apesar de não ter gabaritado. Venceu Santos e Corinthians, empatou com o São Paulo, mas perdeu para o Palmeiras.

Já os comandados por Abel Ferreira lideram o quarteto tradicional e estão invictos nos clássicos. O Alviverde tem 23 pontos conquistados em 12 duelos e está em quinto na tabela geral. Nos quatro compromissos que teve contra adversários paulistas, não perdeu: venceu Corinthians, São Paulo e Bragantino, e empatou com o Mirassol.

O São Paulo venceu ontem o Majestoso e tomou a frente do Corinthians. O Tricolor venceu dois duelos paulistas, enquanto o Alvinegro venceu somente o Peixe no primeiro turno.

Apenas o Santos ainda não venceu duelos paulistas neste Brasileirão até aqui. O Peixe perdeu os quatro duelos que disputou, e ainda não enfrentou o Palmeiras.

Campanha dos paulistas nos duelos estaduais no Brasileirão

Bragantino

2x1 Santos

2x2 São Paulo

2x1 Corinthians

1x2 Palmeiras

1x0 Mirassol

Mirassol

3x0 Santos

1x1 Palmeiras

2x0 São Paulo

2x1 Corinthians

0x1 Bragantino

Palmeiras

2x0 Corinthians

1x0 São Paulo

2x1 Bragantino

1x1 Mirassol

(Ainda não jogou contra o Santos)

São Paulo

2x1 Santos

0x1 Palmeiras

0x2 Mirassol

2x2 Bragantino

2x0 Corinthians

Corinthians

0x2 Palmeiras

1x2 Mirassol

1x0 Santos

1x2 Bragantino

0x2 São Paulo

Santos