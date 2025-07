Messi supera Cristiano Ronaldo e se torna maior artilheiro com bola rolando

Com os dois gols marcados ontem (19), na vitória por 5 a 1 do Inter Miami sobre o NY Red Bulls, Messi superou Cristiano Ronaldo e se tornou o maior artilheiro da história em gols com a bola rolando - os gols de pênalti não são levados em conta neste recorte.

O que aconteceu

Messi soma agora 874 gols na carreira, em 1114 jogos, sendo 110 de pênalti. Assim, o camisa 10 argentino tem 764 gols com a bola rolando, incluindo gols de falta ou gols olímpicos.

Cristiano Ronaldo tem mais gols no geral, mas também soma mais gols de pênalti. O craque português soma 938 tentos em 1281 jogos, sendo 175 da marca da cal. Assim, ele soma 763 com a bola rolando.

O recorde de Messi leva em conta o registro de gols de Pelé em jogos oficiais - 762. O craque brasileiro marcou 85 vezes de pênalti, somando 677 tentos com a bola rolando. Nas contas do jogador, são 1282 gols.

Na atual temporada, Messi já marcou 24 gols pelo Inter Miami. Em 29 jogos pela equipe norte-americana, ele ainda distribuiu oito assistências, somando mais de uma participação direta em gol por partida.