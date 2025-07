Messi amplia sequência incrível pós-mundial em goleada do Inter Miami; veja

Após surpreender e alcançar as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Inter Miami vem mostrando na MLS que o bom resultado não foi obra do acaso. Ontem (19), a equipe goleou o NY Red Bulls por 5 a 1, com uma grande exibição de Messi.

O que aconteceu

O camisa 10 marcou dois gols e deu uma assistência no triunfo fora de casa. Alexander Hack abriu o placar para os mandantes, mas Jordi Alba e Segovia (duas vezes) viraram o placar ainda na primeira etapa. Messi fechou a conta em dose dupla no segundo tempo.

Esta foi a quarta vitória do Inter Miami em cinco jogos após o Mundial de Clubes. A equipe também venceu o Montreal (4 a 1), o New England Revolution (2 a 1) e o Nashville SC (2 a 1). A única derrota veio diante do Cincinnati (3 a 0), dono da melhor campanha da MLS

Messi participou diretamente de dez gols nas últimas cinco partidas. Ele marcou duas vezes em todos os triunfos e ainda contribuiu com duas assistências - uma ontem e uma diante do Montreal.

O bom momento do Inter Miami coloca o time na disputa pela liderança geral da MLS. A equipe da Flórida soma 41 pontos e é a quinta colocada da Conferência Leste, mas tem três jogos a menos que o líder Cincinnati (48 pontos).

Os comandados de Javier Mascherano voltam a campo no próximo sábado (26). O Inter Miami volta a enfrentar o Cincinnati.

Lo hace ver fácil, pero es de otro planeta 🪐🐐 pic.twitter.com/diGsLaF3SB -- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2025