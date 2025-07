Memphis mantém seca em clássicos e amplia série de desgastes no Corinthians

Memphis Depay atraiu novamente os holofotes para si no Corinthians, mas não por façanhas em campo durante a derrota de ontem por 2 a 0 para o São Paulo. O camisa 10 passou em branco em mais um clássico, foi substituído no intervalo e ainda alimentou as polêmicas ao não dar as caras no banco de reservas.

Atitude controversa

Memphis voltou a ser titular, só que não agradou Dorival pelo o que apresentou no primeiro tempo. Ele acabou sacado. O holandês, que estava suspenso contra o Ceará, até deu o passe que quase resultou em gol de Romero, quando o placar ainda estava zerado, mas não passou disso.

[A saída de Memphis foi] exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e tivemos que alterar, qualquer um pode entrar ou sair em um time, independentemente de nome. O que é preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se não tivermos energia para cumprir, temos que mudar

Dorival Jr

O astro europeu ainda tomou atitude que surpreendeu o treinador, mas que não passou despercebida de quem estava na arquibancada. Substituído no intervalo, Memphis não retornou ao gramado para assistir ao segundo tempo no banco de reservas, assim como José Martinez, que também foi trocado. Após o apito final, o jogador se dirigiu rapidamente para o ônibus corintiano no Morumbis, enquanto os demais jogadores seguiam no vestiário.

Memphis Depay, do Corinthians, durante o jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Não vi isso [Memphis não ter ido ao banco], estou com a atenção no jogo. Vou tentar me informar. Os jogadores tomam as suas decisões, é uma questão individual de cada um.

Dorival Jr

A nova polêmica dá fôlego ao desgaste recente no casamento entre clube e jogador. Há menos de duas semanas, ele faltou a um treino sem dar explicações, mas pediu desculpas aos companheiros de elenco no dia seguinte e teria manifestado seu desejo de seguir no clube. O clima, no entanto, estremeceu com os atrasos nos pagamentos pesando na situação. No mês anterior, o problema foi uma bonificação que ainda não tinha recebido.

Ele também amargou mais um clássico em branco. Desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, em setembro passado, ele ainda não balançou a rede nos clássicos que disputou, aumentando a seca para dez partidas contra os grandes rivais: cinco diante do Palmeiras, três contra o São Paulo e dois contra o Santos).

Memphis em ação durante Corinthians x Vitória, duelo do Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Principal nome do time, Memphis vem sendo cobrado pela torcida para corresponder às expectativas e aos seus vencimentos. O jogador de 31 anos recebe R$ 6 milhões fixos por mês e é a maior referência técnica do grupo. Além das atuações e da entrega em campo, a forma física do jogador virou um elemento nessa equação. Em maio, o camisa 10 ficou quase 20 dias lesionado se recuperando de uma entorse no tornozelo direito.

O holandês terá nova oportunidade de se provar na próxima quarta, dessa vez em Itaquera, mas diante do líder Cruzeiro. O jogo será disputado às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.