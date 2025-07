Marko não crê em saída de Verstappen da Red Bull e alerta McLaren: 'Há 332 pontos em disputa'

Após 12 etapas realizadas na atual temporada da Fórmula 1, a McLaren consolidou um amplo domínio em relação às escuderias rivais. Prova disso é que a disputa pelo título - e também nas corridas - tem sido restritas à dupla Oscar Piastri, líder do Mundial, com 234 pontos, e Lando Norris, oito pontos atrás. O terceiro colocado, Max Verstappen, soma apenas 165.

Apesar da diferença considerável na metade do campeonato, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, acredita que o tetracampeão ainda está vivo na briga e que a Red Bull poderá se recuperar nas 12 provas que ainda restam.

"Não acabou. Ainda há 332 pontos em disputa, o que é bom número. Esperamos que as atualizações que estamos trazendo para Spa e Budapeste sejam recompensadoras", afirmou Marko em entrevista ao site austríaco oe24, ressaltando que ainda haverá o sprint do GP da Bélgica, no próximo fim de semana.

"Por um lado, há mais pontos em disputa, mas, por outro, duas sessões de treinos foram canceladas. Não podemos nos dar ao luxo de fazer um treino desastroso na sexta-feira. Precisamos acertar tudo imediatamente", comentou o consultor da Red Bull, que deposita suas últimas fichas nas atualizações do carro em Spa-Francorchamps.

Mesmo que a Red Bull não obtenha êxito em oferecer um carro competitivo para Max Verstappen, Marko não acredita que o holandês trocará a escuderia austríaca pela Mercedes, como tem sido comentado nos bastidores. Na última semana, jornais europeus relataram um suposto encontro do piloto com Toto Wolff, chefe da equipe inglesa, em Ibiza, na Espanha.

"Max pode se encontrar com quem quiser", disse o ex-piloto, sem demonstrar sinais de preocupação. "Temos um contrato válido e presumimos que Max permanecerá conosco", explicou, lembrando do vínculo assinado entre Verstappen e Red Bull até o fim do Mundial de 2028. Para o consultor, a cláusula de rescisão por desempenho também não se aplica.

Após três semanas de férias, a Fórmula 1 será retomada no próximo fim de semana, de sexta-feira a domingo, no GP da Bélgica, a 13ª etapa da temporada, no circuito de Spa-Francorchamps.