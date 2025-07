Manchester United volta a investir na contratação de Gyokeres

Viktor Gyokeres é um dos principais goleadores do futebol europeu e segue sendo alvo de disputa pelos gigantes do continente. O Manchester United voltou a conversar para buscar a contratação do atacante.

O Arsenal aparecia como favorito para contratar Gyokeres. No entanto, o United parece disposto a chegar ao valor exigido pelo Sporting para fechar o negócio, ou seja, entre 70 e 80 milhões de euros - um valor entre R$ 454,1 milhões e R$ 518,9 milhões.

Gyokeres: um líder ofensivo para o United

A chegada de Gyokeres seria um motivo de empolgação para o Manchester United, que teve um desempenho catastrófico na última temporada, ficando mais próximo da zona de rebaixamento do que na briga por competições europeias.

Além de Gyokeres, o United parece disposto a fechar a contratação de Mbeumo, do Brentford.