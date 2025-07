'Luciano faz a diferença', afirma Crespo após dois gols no clássico

Após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo exaltou a atuação de Luciano, autor dos dois gols no clássico. "Luciano faz a diferença", resumiu o treinador em coletiva, ao comentar o desempenho decisivo do camisa 10 no deste sábado, no Morumbis.

O que ele disse?

Luciano marcando duas vezes e decidindo o jogo: Estou muito contente. Sei da sua qualidade e acho que não surpreende ninguém. A ideia é que ele dê continuidade (em fazer gols). Um jogador assim faz a diferença.

O São Paulo abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa com Luciano finalizando rasteiro após passe de André Silva. Dois minutos depois, o camisa 10 apareceu de novo, completando cruzamento de Wendell para marcar o segundo e fechar o placar no Morumbis.

O técnico do São Paulo ainda comentou sobre outros pontos como a sensação de vencer o clássico e encontro com as organizadas no CT.

Quando questionado sobre a vitória no clássico: Eu sonhei muitas vezes em ganhar o clássico com o Morumbis lotado. Os atletas me presentearam com um grande jogo. Foi uma noite inesquecível pra mim. O São Paulo deve fazer esse tipo de jogo. É importante ganhar um clássico. O torcedor deve festejar, mas o São Paulo deve ganhar assim sempre contra todos. Temos que continuar nesse caminho.

Sobre torcedores do São Paulo irem ao CT conversar com jogadores e comissão técnica: Nenhum jornalista participou. O que é privado é privado. Minha opinião não é importante nesse caso. Já passou.

O Tricolor Paulista ocupa a 13° posição da tabela do Brasileirão. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira quando enfrente o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi.