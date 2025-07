Luciano exalta triunfo sobre o Corinthians: 'Clássico a gente não joga, clássico a gente ganha'

O tabu está mantido. O Corinthians está há dois anos sem vencer o São Paulo. A vitória deste sábado, por 2 a 0, em pleno MorumBis, teve um responsável direto: Luciano, que marcou duas vezes no primeiro tempo para sacramentar o triunfo tricolor. Mais do que isso. O primeiro resultado positivo sob o comando de Hernán Crespo sobre o tradicional rival também ajudou a amenizar a pressão no Brasileirão.

"A gente sabe que, sempre quando troca de treinador, é ruim. Mas, aconteceu. Nossa vibração é porque a gente precisava desta vitória", declarou Luciano após a partida. "Ontem os torcedores foram lá no nosso CT e mostraram apoio", completou o camisa 10.

O elenco do São Paulo sentiu a pressão que o clube vinha tendo nos últimos tempos, especialmente pela falta de resultados positivos no Brasileirão. A vitória neste sábado ajudou não apenas a melhorar a condição na tabela, mas também a elevar a moral do grupo como um todo.

"Eu lembro que eu falei: clássico a gente não joga, clássico a gente ganha", disse o atacante. "E que a gente ia estar juntos até o final. Hoje eles fizeram a festa linda. Essa vitória... Tenho que agradecer a Deus, a meus familiares, minha esposa, minhas filhas e à torcida, que eles merecem."

Luciano está no São Paulo desde 2020 e já passou por diversos treinadores. Com Crespo, foi campeão paulista em 2021, sendo uma das peça-chave daquele elenco. "Quando eu cheguei aqui em 2020 ninguém acreditava. Fui criticado. Tive que escutar bastante coisa. E estou aí."

"Devagarzinho estou construindo um pouquinho de história. Espero ainda viver muito disso aqui. Agradecer à torcida que sempre me apoia", declarou. "Tem uns que criticam, mas entendo, porque eu não vou estar bem sempre. Mas é seguir. Quinta-feira tem outra decisão, e espero que nosso time vá para Caxias, faça uma grande partida e saia vitorioso", completou.

O São Paulo entrou na rodada sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com a vitória sobre o Corinthians, o time de Crespo chegou aos 16 pontos e ocupa a 13ª colocação. Vasco e Santos, que estão logo atrás com 14, não podem passar o time tricolor, já que jogaram neste sábado com empate com o Grêmio e derrota para o Mirassol, respectivamente.

Com isso, a única equipe que pode tomar o lugar é o Internacional, atualmente na 16ª colocação com os mesmo 14 pontos. O time colorado entra em campo neste domingo às 11 horas diante do Ceará. Por ora aliviado no Brasileirão, o São Paulo agora mira o Juventude, pela 16ª rodada.

"Nossa equipe precisava dessa vitória", admitiu Luciano. "A gente jogou bem contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo... a gente deixou escapar por erros pontuais. Hoje nossa equipe estava bem concentrada. Graças a Deus saíram os 3 pontos e agora é seguir que tem muita coisa pela frente", finalizou o atacante, que chegou ao seu 11º gol no ano.

A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi um 2 a 1, dia 25 de julho de 2023, em partida válida pela Copa do Brasil. Desde então, foram 6 encontros entre os rivais, com cinco vitórias do time tricolor e um empate.