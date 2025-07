Luciano evita rótulo de ídolo após atuação heroica contra o Corinthians: "Deixo para a torcida"

Luciano evitou o rótulo de ídolo do São Paulo após a atuação heroica na vitória sobre o Corinthians, neste sábado, por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols da equipe no Morumbis, o camisa 10 tricolor adotou um discurso modesto.

"Não [me considero ídolo]. Tenho que conquistar mais coisas para me considerar um ídolo. Isso fica para a torcida. Estou construindo minha história devagarzinho, tenho três títulos, quase 100 gols, cheguei desacreditado aqui, mas isso deixo para a torcida", afirmou Luciano.

Com os dois gols neste sábado, Luciano chegou a 96 com a camisa do São Paulo, sendo 56 no Morumbis. O atacante é um dos poucos remanescentes do elenco com o qual Hernán Crespo trabalhou em sua primeira passagem como técnico e soma as conquistas do Campeonato Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024.

"Como falei, a torcida do São Paulo tem um carinho enorme por mim e eu também amo eles. Quando eles gritam o nome dos jogadores, o jogador tem que lutar, tem que correr, brigar pela camisa que veste. Eu posso estar mal, sendo criticado, mas estou correndo e lutando. Quando as coisas acontecem, eu deixo para eles", prosseguiu.

Sobre o amplo domínio que o São Paulo teve sobre o Corinthians neste sábado, diante e mais de 47 mil torcedores nas arquibancadas, Luciano demonstrou respeito, mas ao mesmo tempo convicção de que ele e seus companheiros eram capazes de dar uma resposta à torcida tricolor.

"A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, mas também sabíamos que se a gente impusesse nosso ritmo, eles não iam arrumar nada aqui. Graças a Deus, os três pontos ficaram em casa. Respeitamos o adversário desde o começo, correndo, brigando por cada segunda bola. Vencer um clássico dá moral, confiança para o atleta. Deu tudo certo", concluiu.