Luciano assume 'versão Crespo', chama responsabilidade e volta a decidir

Do UOL, em São Paulo (SP)

Sob comando de Hernán Crespo, um dos grandes atacantes da história do futebol, Luciano reencontrou sua melhor versão e se tornou ainda mais decisivo para o São Paulo.

O que aconteceu

A 'versão Crespo' de Luciano joga perto da área, mas tem liberdade para se movimentar. O treinador classificou seu camisa 10 como "anárquico" e defendeu que ele precisa ser assim para ser decisivo.

Com isso em mente, Crespo montou o time ao redor de Luciano, para tirar o melhor do atacante. Nos dois jogos dele sob comando do argentino foram quatro participações diretas em gol: duas bolas na rede e duas assistências.

Eu tenho essa característica, não consigo ficar quieto só no ataque, mas é onde sou mais perigoso e hoje eu estava mais perto da área. Ele (Crespo) falou sobre isso e está certo, espero que ele continue me dando sequência para que eu jogue e seja feliz Luciano

Mas a virada de Luciano vai além da tática: tem um aspecto mental. O camisa 10 ouviu da torcida organizada, em reunião no CT, que ele precisava chamar a responsabilidade, pois o torcedor confiava nele. E assim o fez.

A confiança depositada por todos em Luciano fez o camisa 10 responder de forma imediata. O atacante sempre foi conhecido pela sua entrega extrema em campo e por nunca se esconder, estando bem ou mal.

A torcida do São Paulo tem um carinho enorme por mim e eu também amo eles. Quando eles gritam o nome de alguém, o jogador tem que entregar, correr e lutar pela camisa que veste, e eu não sou diferente, sempre luto pela camisa do São Paulo. Posso estar mal ou bem, mas estou sempre correndo e lutando, mesmo sendo criticado

Agora, com um esquema montado pra ele e o carinho de todos os lados, Luciano tem mostrado todo seu potencial de decidir jogos.

"Estou muito contente. Sei da sua qualidade e acho que não surpreende ninguém. A ideia é que ele dê continuidade (em fazer gols). Um jogador assim faz a diferença", festejou Crespo.