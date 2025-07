Liverpool goleia em jogo-treino com show de Darwin Núñez

Ainda convivendo com o luto relacionado ao falecimento de Diogo Jota, o Liverpool realizou mais um teste neste domingo. Em jogo-treino sem a presença da torcida, o time inglês bateu o Stoke City por 5 a 0, no AXA Training Centre.

O uruguaio Darwin Núñez foi o grande destaque da movimentação. O atacante marcou três gols nos 20 minutos iniciais do jogo-treino diante do adversário da segunda divisão inglesa.

Antes do intervalo, Rio Ngumoha fez o quarto do Liverpool. Na segunda etapa, o ritmo do jogo-treino foi ameno. Ainda assim, Federico Chiesa completou a goleada em favor dos Reds.

Liverpool: próximo compromisso

O Liverpool volta a jogar no sábado, enfrentando um adversário de primeira linha. O jogo será contra o Milan, da Itália, em Hong Kong.