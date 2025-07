Liverpool acerta a contratação de centroavante por R$ 616 milhões

A busca por um centroavante no Liverpool chegou ao fim. A equipe inglesa alcançou um acordo com o Frankfurt e encaminhou a contratação de Hugo Ekitike. O francês irá custar 95 milhões de euros (R$ 616 milhões) e deve assinar um contrato até 2031. A informação é de Fabrizio Romano.

No valor desembolsado pelos ingleses, 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) correspondem a bônus por metas atingidas.

Na última temporada, Ekitike disputou 48 jogos pelo Frankfurt e anotou 22 gols, além de 12 assistências.

A equipe comandada por Arne Slot vinha tentando a contratação de um atacante de área no mercado. Darwin Núñez, contratado em 2022, ainda não conseguiu assumir a titularidade na posição e teve uma temporada irregular.

A primeira opção do Liverpool era o sueco Alexander Isak, do Newcastle, porém um acordo não foi alcançado e o clube desistiu do negócio.