Jon Jones responde à desconfiança de Dana White: "Decepcionado, mas pronto"

Após a declaração de Dana White na coletiva de imprensa pós-UFC 318, na qual o presidente do Ultimate descartou escalar Jon Jones como protagonista do evento especial planejado para a Casa Branca em 2026, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados se pronunciou de forma equilibrada e reflexiva. Mesmo diante da frustração, o norte-americano preferiu destacar sua preparação contínua e o compromisso com sua trajetória no esporte.

White deixou claro que, apesar de reconhecer o talento e a importância histórica do veterano no MMA, não pretende colocá-lo em posição de destaque no card que celebrará os 250 anos da independência dos Estados Unidos. A decisão, segundo o dirigente, está diretamente ligada ao passado conturbado do atleta fora do octógono.

"Simplesmente não posso correr o risco de colocá-lo em uma posição importante e algo dar errado - especialmente no card da Casa Branca", afirmou Dana durante a coletiva.

Resposta de Jones

Em resposta, o lutador demonstrou profissionalismo e evitou qualquer confronto verbal. Em publicação recente, reconheceu sua decepção com a fala do mandatário, mas fez questão de reafirmar que segue ativo no programa de testagem antidoping da organização, treinando com seriedade e pronto para retornar ao cage quando necessário.

"Eu ouvi os comentários feitos na coletiva de imprensa de ontem à noite. Embora tenha ficado um pouco decepcionado, ainda estou no programa de testes antidoping do UFC, me mantendo em forma e continuando a treinar como um profissional. Estarei pronto para o que vier a seguir.

Em uma entrevista recente, compartilhei que a oportunidade de lutar na Casa Branca me deu algo mais profundo pelo que lutar, um 'porquê' que vai além de salários ou cinturões. Lutar pelo meu país me dá um propósito maior!

O lado positivo de tudo isso é saber que os fãs veem meu coração. Eles veem que estou pronto e disposto a enfrentar qualquer um, a representar meu país em um palco histórico. Para mim, nunca foi apenas sobre o oponente. Estou em busca de um legado, algo atemporal, algo maior que o momento.

Então, por enquanto, continuarei me dedicando, sendo paciente e mantendo a fé. Estou pronto para lutar no dia 4 de julho".

A declaração reforça o desejo de Jones de seguir construindo sua história no esporte com propósito e significado. Ainda que o futuro no card da Casa Branca permaneça incerto, sua postura indica um esforço claro para alinhar desempenho, conduta e legado.

I heard the comments made at last night's press conference. While I was a little disappointed, I'm still in the UFC's drug testing pool, staying sharp, and continuing to train like a professional. I'll be ready for whatever comes next.

In a recent interview, I shared that the...

- Jonny Meat (@JonnyBones) July 20, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok