Jogo do Palmeiras hoje (20) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras recebe o Atlético-MG hoje, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta para SP, MG [exceto Juiz de Fora], RS, PR, SC, GO, MS, MT, TO, AL, BA, CE, MA, PI, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).

Palmeiras mira reação no Brasileirão. O Alviverde chegou a três jogos sem vitória e empatou por 1 a 1 com o Mirassol na volta ao calendário nacional após o Mundial de Clubes.

Atlético-MG quer subir na tabela. O Galo foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 na última rodada, mas conseguiu resposta positiva no meio de semana pela Sul-Americana ao bater o Bucaramanga por 1 a 0.

Palmeiras x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025