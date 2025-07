Irmã de Alex Poatan conquista cinturão peso-mosca do Karate Combat

Aline Pereira, irmã do ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC Alex 'Poatan' Pereira, conquistou no último sábado (19) o cinturão peso-mosca (57 kg) do Karate Combat. A brasileira superou a grega Fani Peloumpi por decisão unânime na edição 56 do evento, realizado em Miami, nos Estados Unidos.

Com a vitória, Aline passa a ocupar oficialmente o posto de campeã da divisão, que estava com o título vago. O resultado marca um momento significativo em sua trajetória nas artes marciais e reforça o protagonismo da família Pereira no cenário internacional de combates.

Durante os rounds, a lutadora demonstrou superioridade técnica e controle estratégico. Com domínio da distância, volume de golpes e ritmo agressivo, conseguiu se impor no combate e convencer os juízes, que a declararam vencedora por unanimidade.

Evolução

A performance consistente evidencia a evolução da atleta dentro da organização e sua crescente adaptação ao estilo do Karate Combat - uma competição que mescla técnicas tradicionais com uma dinâmica de contato constante. Esta é sua primeira conquista de cinturão na liga, aproximando-a ainda mais da trajetória vitoriosa do irmão, que construiu uma carreira de destaque no kickboxing e no MMA, com títulos nas duas principais divisões do UFC.

