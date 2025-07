Internacional bate o Ceará e conquista segunda vitória seguida no Brasileirão

Com um gol solitário de Alan Patrick, o Internacional venceu o Ceará por 1 a 0 na manhã deste domingo, no Estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória seguida - e em casa - do Colorado na competição. Por sua vez, o Vozão amargou seu segundo revés seguido.

#INTxCEA | 1-0 | 1T | 49? - Intervalo no Gigante! Com gol de Alan Patrick, Colorado encerra o primeiro tempo, de boa atuação, em vantagem: 1 a 0. ?? #JuntosFazendoHistória ? https://t.co/IZNry7puLq pic.twitter.com/28Pu8ZE1QM ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 20, 2025

Com a vitória, o Inter subiu à 12ª posição da tabela, com 17 pontos em 14 jogos. O Ceará vem logo acima, no 11º lugar, com 18 pontos.

O Internacional volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira. O Colorado visitará o Santos, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada. Por sua vez, o Ceará receberá o Mirassol no mesmo dia, às 19h, também pela competição nacional.

Foto: Divulgação / Ceará

Segundo Tempo

O segundo tempo começou com o Internacional em cima. Após jogada trabalhada, Borré recebeu cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora.

Precisando empatar o duelo, o Ceará começou a criar mais volume de jogo, mas pouco finalizava ao gol do Internacional.

Na reta final, por mais que tenha feito mexidas no setor ofensivo, o Internacional naturalmente se retraiu no campo de jogo. Aos 40, Pedro Raul teve uma boa chance. O atacante cabeceou livre após cruzamento e a bola triscou no travessão.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 0 CEARÁ

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 20 de julho de 2025 (domingo)



Horário: 11h (de Brasília)



Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada



Público: 31.976 pessoas



Renda: R$ 846.264,00



Cartões Amarelos: Carbonero (INT); Matheus Bahia e Marllon (CEA)

Gols: Alan Patrick (INT, aos 23'/1ºT)

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique (Luis Otávio) e Thiago Maia (Diego Rosa); Wesley (Gustavo Prado), Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata); Rafael Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado

CEARÁ: Bruno Ferreira; Souza (Rafael Ramos), Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral) e Lucas Lima (Lourenço); Galeano, Matheus Araújo (Aylon) e Pedro Henrique (Tubarão); Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé