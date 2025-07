Internacional bate Ceará, vence a segunda seguida e pega o elevador no Brasileirão

O Internacional voltou a vencer no Brasileirão 2025. Na manhã deste domingo (20), o time gaúcho recebeu o Ceará no Beira-Rio, em partida válida pela 15ª rodada da competição nacional, e com gol de Alan Patrick, superou o adversário por 1 a 0.

Com um primeiro tempo de muita pressão, o Internacional se destacou principalmente com chegadas de Borré, que chegou a acertar o travessão e foi o autor da assistência para o gol de Alan Patrick.

Com o resultado, o time gaúcho chegou à sua segunda vitória consecutiva, foi a 17 pontos e saltou provisoriamente para a 12ª colocação da tabela de classificação, abrindo cinco do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Ceará, com 18, aparece logo acima, em 11° lugar.

O duelo em Porto Alegre começou com domínio total do Internacional. Logo no primeiro minuto, Wesley mandou uma bomba e Bruno Ferreira salvou o Ceará. Aos sete, foi a vez de Aguirre arriscar da entrada da área e mandar no travessão.

O time visitante respondeu aos 13, quando Galeano, de calcanhar, acertou a trave, e no rebote, a defesa tirou. Entretanto, quem sorriu primeiro foi a torcida do Internacional. Aos 22, Borré tocou na medida para Alan Patrick, que livre de marcação, mandou para o fundo do gol e abriu o placar para o time gaúcho.

Após o gol, entretanto, o jogo caiu em rendimento, com o Internacional passando a administrar o resultado e até sofreu um susto aos 43, quando Pedro Raul balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, levando o jogo para o intervalo com 1 a 0 no marcador.

Na volta para a segunda etapa, a primeira grande chance foi novamente de Alan Patrick, que aos 10, cobrou falta com veneno e parou em Bruno Ferreira. Desde então, o jogo voltou a esfriar e não teve novas emoções até os 39, quando Pedro Raul mandou de cabeça, no travessão. Entretanto, o Internacional conseguiu segurar o resultado, e garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (23). A partir das 19h, o Ceará recebe o Mirassol, no Castelão. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Internacional visitar o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 CEARÁ

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado), Carbonero (Bruno Tabata) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Fernando Sobral), Lucas Lima (Lourenço) e Matheus Araújo (Aylon); Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

GOL - Alan Patrick, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carbonero (Internacional) e Matheus Bahia e Marllon (Ceará).

RENDA - R$ 846.264,00.

PÚBLICO - 31.976 torcedores.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).