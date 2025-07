Hulk, do Atlético-MG, critica postura do árbitro e reconhece superioridade do Palmeiras

Após marcar dois belos gols de falta, mas sair derrotado com o Atlético-MG por 3 a 2 diante do Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, o atacante Hulk foi ao microfone para criticar o comportamento do árbitro Alex Gomes Stefano. Apesar de isentá-lo de responsabilidade no resultado, o camisa 7 lamentou a postura do juiz durante a partida e disse ter se sentido desrespeitado.

"Minha reclamação com o árbitro não foi sobre o desempenho dele como árbitro. Parabenizei o Palmeiras, que jogou melhor e mereceu a vitória. Questionei o comportamento dele como ser humano", afirmou Hulk na zona mista. O atacante recebeu cartão amarelo após o apito final, quando ironicamente bateu palmas para o árbitro.

De acordo com o jogador, o clima tenso começou durante o jogo, quando tentou questionar o terceiro gol palmeirense.

"Perguntei se ele iria mostrar a imagem, e ele simplesmente gritou comigo. Rony até comentou que tem que ter sangue de barata. É triste quando a gente chega com respeito e não é respeitado."

Em entrevista ao Premiere, Hulk reforçou que não foi desrespeitoso. "Ele foi sarcástico comigo o jogo inteiro. Eu bati palmas no final porque quis dar parabéns. Ele interpretou como quis, e eu também posso interpretar como quiser. Nunca tomei cartão por falta de respeito."

Com este resultado, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Allianz Parque e retornou ao G4 do Brasileirão. O time de Abel Ferreira fica em quarto lugar, com 26 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, segue com 20, na nona colocação.

Apesar das críticas, o camisa 7 reconheceu o desempenho superior do Palmeiras e projetou foco total na partida contra o Bucaramanga, pela Sul-Americana. O Galo venceu o jogo de ida por 1 a 0 e joga por um empate, quinta-feira, na Arena MRV, para avançar às oitavas.