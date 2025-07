Hulk detona arbitragem após derrota do Atlético para o Palmeiras: 'Foi sarcástico comigo'

A derrota do Atlético-MG para o Palmeiras neste domingo, teve Hulk como um dos protagonistas incontestáveis. Perto de completar 39 anos, o atacante foi responsável por dois belos gols de falta e ainda quase marcou um terceiro nos acréscimos. Na saída de campo, ele parabenizou os donos da casa, mas não poupou críticas à arbitragem.

Logo que o apito final de Alex Gomes Stefano (RJ) soou no Allianz Parque, o camisa 7 do Atlético levou um cartão amarelo. Isso porque ele foi visto batendo palmas em ironia à atuação do juiz. "Antes de falar do gol e do que aconteceu no jogo, queria pedir desculpa por falar de uma situação delicada", começou o jogador.

"A gente trabalha a semana inteira, tentamos ser profissionais. Nós vamos errar. Temos de ser conscientes quando erramos, mas a pior atitude que um árbitro pode ter é falta de respeito com os jogadores", explicou Hulk.

"Eu sou capitão do meu time. Tento conversar com ele (Alex Gomes Stefano) desde o começo. E se vocês pegarem as imagens, sempre com respeito. E ele dando as costas, sendo sarcástico. Isso é triste para a gente, porque ele passa a impressão que quiser lá para fora", completou o atleticano em depoimento para a TV Globo. "Se você chega com educação, ele já manda sair. Então quem está lá fora acha que estamos reclamando. Eu nunca vou tomar cartão por falta de respeito. Eu sempre chego com respeito para conversar."

"E é difícil quando chego, represento meu time dentro de campo. Sou o capitão. Ele foi sarcástico comigo o jogo todo. Acabou o jogo, eu dei parabéns para ele e ele me deu amarelo. Ele interpretou como queria. Eu queria dar parabéns pela atuação dele. Então quer dizer que ele pode interpretar como quer? Eu não falo nada. Eu dou parabéns e bato palma para ele", finalizou.

Apesar de irritado e decepcionado com a equipe de arbitragem, o capitão do Atlético também soube analisar o jogo friamente e parabenizou a equipe vencedora. "Quanto ao jogo, deixo bem claro que ele não teve interferência no resultado, Palmeiras foi melhor. Tentamos até o final. Agora é concentrar, temos um jogo difícil da Sul-Americana em casa e no Brasileiro no fim de semana tentar voltar a ganhar."

A derrota para o Palmeiras faz o Atlético cair uma posição (agora é o 9º colocado) e estacionar nos 20 pontos. O time alviverde, por outro lado, entrou no G-4. O clássico entre Flamengo e Fluminense fecha a 15ª rodada do Brasileirão.