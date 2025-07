Hulk critica árbitro e reclama de amarelo por bater palma: 'Dei parabéns'

O atacante Hulk detonou a postura do árbitro na vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz. O capitão atleticano disparou que Alex Gomes Stefano teria sido sarcástico com ele durante toda a partida e ainda reclamou de ter sido amarelado por interpretação ao tê-lo aplaudido no apito final.

A gente trabalha semana inteira, tenta ser profissional, vamos errar, mas o pior é o arbitro ter falta de respeito com os jogadores. Sou capitão, tento conversar com ele o tempo todo, com respeito, e ele dando as costas, sendo sarcástico. É triste. Isso faz quem tá fora achar que a gente está reclamando por falta de respeito

Sempre chego com respeito para conversar. Eu represento meu time dentro de campo, sou capitão. Ele foi sarcástico comigo o jogo todo, quando acabou eu bati palma, dei parabéns, e ele me deu amarelo. Interpretou como quis, eu quis parabenizar ele pela arbitragem. É difícil, poxa.

Hulk, à TV Globo

O que aconteceu

Hulk foi punido com o cartão amarelo após ter se dirigido ao árbitro e tê-lo aplaudido no final do jogo. Inconformado, ele decidiu criticar a atitude de Alex Gomes Stefano na entrevista na saída de campo.

O camisa 7 foi uma das estrelas da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Atlético. Ele marcou dois golaços de falta e ainda quase fez o terceiro nos acréscimos, que empataria a partida, só que Weverton voou para defender e confirmar a vitória.