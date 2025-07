Gabigol vibra com fase do Cruzeiro, mas diz: "Aqui ninguém comemora campeão do 1º turno"

Autor de dois gols na goleada do Cruzeiro sobre o Juventude por 4 a 0, neste domingo, no Mineirão, Gabigol não escondeu a satisfação pelo resultado e por sua atuação individual, mas fez questão de manter os pés no chão ao comentar sobre o grande momento da equipe no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Cruzeiro se manteve na liderança isolada do Brasileirão e pode, inclusive, ampliar sua distância para o Flamengo, caso o time rubro-negro tropece no clássico contra o Fluminense, mas Gabigol não quer saber de 'oba-oba'.

"Eu ganhei dois Brasileiros já, ninguém é campeão na 15ª rodada. Tem muito campeonato ainda, aqui ninguém comemora campeão de primeiro turno, falta muito campeonato ainda. Jogo a jogo. Temos um jogo dificílimo agora contra o Corinthians e precisamos vencer", disse Gabigol ao Sportv.

Com os dois gols marcados neste domingo, o atacante cruzeirense integra o top 10 de maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com 117 gols, e o top 3 da competição no formato de pontos corridos, atrás somente de Fred, com 158, e Diego Souza, com 130 tentos.

"Muito feliz, as coisas vão acontecendo naturalmente, tenho 28 anos ainda, tenho certeza que vou subir alguns degraus ainda. Vou trabalhar para isso acontecer o mais rápido possível", prosseguiu.

"Como sempre falo, todos sabem, foi uma escolha muito acertada, estou muito feliz dentro do clube, na cidade, com a torcida. Cada vez que passa meu coração vai ficando mais azul", concluiu Gabigol.