Gabigol e Kaio Jorge: os números da dupla na goleada do Cruzeiro

Gabigol e Kaio Jorge lideraram o Cruzeiro na goleada deste domingo contra o Juventude, no Mineirão. Entrosados, os atacantes infernizaram a defesa adversária e foram as referências ofensivas da equipe mineira, líder do Brasileirão.

No jogo realizado na capital mineira, Gabigol brilhou com 2 gols. Já Kaio Jorge foi o garçom do dia, com 2 assistências.

Cruzeiro: números de Gabigol e Kaio Jorge (Fonte: SofaScore)

Gabigol

2 gols

1 passe decisivo

94% acerto no passe

3 finalizações (2 do gol!)

4/6 duelos ganhos

2 faltas sofridas

Kaio Jorge