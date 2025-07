Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo e Fluminense entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o clássico ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Flamengo perdeu a liderança. A equipe de Filipe Luís caiu por 1 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro, e viu o Cruzeiro assumir a ponta do Brasileirão no meio de semana.

O técnico Filipe Luís não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, que está suspenso. Wallace Yan e Cebolinha disputam um lugar entre os titulares.

Renato Gaúcho terá que armar o Fluminense sem Arias. No último jogo do colombiano pelo clube, o Tricolor foi superado em casa pelo Cruzeiro por 2 a 0. Soteldo deve assumir a posição.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025