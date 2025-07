Pedro sai do banco, decide Fla x Flu e vive noite de redenção no Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, em clássico realizado na noite de hoje (20), pelo Campeonato Brasileiro, e se mantém à caça do líder Cruzeiro. O duelo teve a marca de Pedro, que viveu noite de redenção no Maracanã.

O camisa 9 voltou a ser relacionado após ficar fora dos dois últimos jogos, e em meio a fortes críticas do técnico Filipe Luís. Ele foi acionado no segundo tempo e marcou o gol da vitória nos minutos finais.

Com o resultado, o time rubro-negro chega a 30 pontos, três a menos que o Cruzeiro, que, atualmente, ocupa o topo da tabela. O Tricolor, por outro lado, se mantém com 20, e ainda sem vencer após a Copa do Mundo de Clubes — perdeu para o Cruzeiro no meio de semana.

O Flamengo volta a campo para o duelo com o Red Bull Bragantino. O duelo será no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista — o Nabi Abi Chedid passa por reforma.

O Fluminense recebe o Palmeiras. O confronto será no Maracanã, também na quarta-feira.

Como foi o jogo

Bayer Leverkusen na arquibancada. O elenco do Bayer Leverkusen compareceu ao Maracanã para acompanhar o clássico. O time alemão faz parte da pré-temporada no Rio de Janeiro, com treinos no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e um amistoso na Gávea com o sub-20 rubro-negro — os cariocas venceram por 5 a 1. Além disso, o Bayer também fez ações em pontos turísticos da cidade.

Pedro de volta. O atacante Pedro apareceu novamente na lista de relacionados, depois de ficar fora do duelo com o São Paulo e Santos por opção do técnico Filipe Luís. O treinador justificou a ausência do camisa com o desempenho que ele vinha mostrando nos treinos. Quando chamado para entrar — substituiu Arrascaeta aos 27 minutos do segundo tempo — foi bastante celebrado pela torcida. Mais tarde, ainda faria o gol da vitória.

Times com mudanças. O Flamengo foi a campo com Varela de volta à lateral direita e Leo Pereira improvisado na esquerda. Wesley começou no banco, e Wallace Yan ganhou chance após Plata acursar dores na coxa direita durante o aquecimento. Já o Fluminense adotou o esquema que utilizou na Copa do Mundo de Clubes, com uma linha de cinco jogadores no sistema defensivo — Guga, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê.

Diferentes estratégias. O time de Filipe Luís tinha mais a bola e controlava mais o ritmo do duelo, com um volume de jogo maior pelo lado esquerdo. Porém, as chances claras foram poucas. O Tricolor, por outro lado, apostava em transições mais rápidas — tanto ofensivas quanto defensivas —, mas também sem grande sucesso nas tramas em busca do gol.

Bateu sono? Em certo momento do primeiro tempo, o jogo ficou preso entre as intermediárias, com dois times que não conseguiam mostrar criatividade para achar espaços na defesa rival. O clássico, então, ficou com a temperatura mais baixa, e fervor ficou por conta das encaradas e reclamações após as marcações de faltas, ou quando Rossi assustou a torcida rubro-negra ao tentar sair com os pés diante da marcação tricolor.

Mudanças por soluções. O segundo tempo iniciou como terminou o primeiro, sem grandes emoções. Filipe Luís e Renato Gaúcho, então, resolveram mexer. No lado rubro-negro, entrou Juninho (concorrente de Pedro pela vaga de referência no ataque) e Matheus Gonçalves, que vinha jogando no sub-20 e esteve perto de se transferir para o Cruzeiro, mas a negociação acabou vetada pela direitoa do clube da Gávea. No time das Laranjeiras, entraram Hércules, destaque da Copa de Clubes, e Serna.

Outro retorno de atacante. O clássico teve outra volta, mas em outro cenário. John Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, do México, reestreou pelo Fluminense. O retorno do atacante, que foi heroi da conquista da Libertadores de 2023, foi anunciado pelo Tricolor no começo da última semana.

Flamengo melhora e vence com brilho de Pedro. O Flamengo melhorou nos minutos finais da partida, pressionou e viu Pedro ter noite de rendeção. O camisa 9 aproveitou uma das poucas oportunidades, balançou a rede e foi para a torcida, que retribuiu com euforia.

Lances importantes

Por cima. Aos 10 minutos do 1º tempo, Renê acionou Lima na intermediária. Sem marcação, o meia dominou e arriscou, mas mandou por cima.

Fábio defende. Aos 12 minutos do 2º tempo, Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou firme, mas Fábio conseguiu fazer a defesa.

1x0. Aos 40 minutos do 2º tempo, Luiz Araújo cobrou escanteio. Após um desvio de Léo Ortiz na primeira trave, a bola sobrou para Pedro na pequena área, e o camisa 9 balançou a rede.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 20/7/2025, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Leo Pereira, Allan, Pedro (FLA); Canobbio (FLU)

Gols: Pedro, do Flamengo, aos 40'/2ºT

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Viña) e Léo Pereira; Allan (Evertton), Jorginho e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Wallace Yan (Juninho). Técnico: Filipe Luís

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio (Soteldo), Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules) e Lima (Nonato); Canobbio (Serna) e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho