Flamengo precisa resolver problema no ataque? Colunistas divergem

No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, discordaram sobre o desempenho do ataque do Flamengo nos últimos jogos.

Hoje, a equipe rubro-negra venceu o Fluminense por 1 a 0 com gol nos minutos finais, marcado por Pedro. Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Brasileirão, a três pontos do Cruzeiro.

Alicia: Flamengo tem problema contra adversários fechados

É importante a gente olhar para um fato que está se mostrando recorrente no Flamengo que é, em determinados jogos, enfrentando certos adversários e certos tipos de defesas postadas contra o ataque, não conseguir avançar, não conseguir criar. O primeiro tempo foi assustador, parecia um jogo de rabo de tabela. [...] O Flamengo tem dificuldades, teve dificuldades na Libertadores em diversos momentos. Tem um problema para resolver o Filipe Luís.

Alicia Klein

PVC: O Flamengo precisa do Pedro

O Flamengo tem feito boas partidas, e tem partidas irregulares - contra o Central Córdoba e o Los Angeles FC. O Flamengo tem um nível estável. No ano passado, o time não marcou em seis jogos do Brasileirão. Nesse ano, em 14 jogos, não fez gol em três, mas tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Flamengo não tem exatamente um problema.

Paulo Vinicius Coelho

