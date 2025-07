Flamengo e Fluminense se reencontram no Maracanã pela reabilitação no Brasileirão

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 19h30, no Maracanã, em mais uma edição do clássico que movimenta o futebol carioca e pode marcar o início de uma nova fase para ambas as equipes. Ainda digerindo os efeitos da disputa do Mundial de Clubes, rubro-negros e tricolores chegam pressionados, após derrotas no retorno ao Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, enquanto o Fluminense foi superado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, dentro de casa, num jogo que marcou a despedida de Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton.

A ausência do colombiano é apenas uma das dores de cabeça do técnico Renato Gaúcho, que busca uma nova identidade ofensiva para seu time, agora sem uma de suas principais referências.

O Fluminense, no entanto, voltou do Mundial valorizado. A equipe foi a brasileira que chegou mais longe na competição, alcançando a semifinal e deixando boa impressão. O Flamengo, por outro lado, viu a pressão aumentar, não só pelos resultados irregulares, mas também pelos conflitos internos - com destaque para o atrito público entre o técnico Filipe Luís e o atacante Pedro.

Na tabela, a situação é mais confortável para o Flamengo, que ocupa a segunda posição com 27 pontos - três a menos que o líder Cruzeiro. O Fluminense contabiliza 20 e tenta se manter na zona de classificação para a Libertadores e para reencontrar um desempenho mais consistente.

Suspenso, Bruno Henrique está fora, e Wallace Yan surge como o favorito para assumir a vaga no ataque, com Everton Cebolinha correndo por fora. A novidade pelo lado do rubro-negro é o retorno do atacante Pedro à lista dos relacionados. Após melhorar seu rendimento nos treinamentos durante a semana, o artilheiro volta a ganhar espaço no grupo depois de protagonizar uma crise de relacionamento com o técnico Filipe Luís.

O Flamengo segue sem os laterais Ayrton Lucas e Alex Santos, além do volante Erick Pulgar, todos lesionados. Com isso, Varela deve seguir improvisado na lateral-esquerda mais uma vez.

"O campeonato é longo, temos que levantar o ânimo, porque temos um clássico contra um adversário que vem motivado pelo grande Mundial que fez, e nunca é fácil jogar contra o Fluminense", destacou o técnico Filipe Luís.

No lado tricolor, a missão de Renato Gaúcho é reconfigurar a equipe após a saída de Arias. Serna e Keno disputam a vaga aberta no ataque, com Lima também como opção. A presença do meia Paulo Henrique Ganso ainda é dúvida, o que pode mexer na estrutura do meio-campo.

"Tenho que revezar o grupo e sei quem está melhor. Temos que jogar a cada três dias, esse é o futebol brasileiro. Precisamos recuperá-los e ir com uma postura diferente para enfrentar o Flamengo", disse Renato.

O retrospecto entre Flamengo e Fluminense é equilibrado. Ao todo, as equipes se enfrentaram 453 vezes, com 166 vitórias do Flamengo, 142 do Fluminense e 145 empates.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Nonato e Lima; Germán Cano e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).