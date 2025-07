Preparador foi levado ao Bayer por Renato Augusto e fez a vida na Alemanha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Bayer Leverkusen realiza parte da pré-temporada nas estruturas do Flamengo, e a passagem pelo Rio de Janeiro é especial para um membro da delegação: o preparador físico Daniel Jouvin.

Ele, que já integrou a comissão do clube da Gávea, desembarcou no Rubro-Negro alemão há mais de uma década, por intermédio de Renato Augusto.

Foi o Renato quem me indicou para o clube. Em 2010, acabou a temporada e eu viajei para a Alemanha, conversei com o Bayer sobre a possibilidade, eles aceitaram e eu fui

Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto foi vendido ao Bayer Leverkusen em 2008. Em 2013, transferiu-se para o Corinthians, quando os caminhos se separaram. "Ele voltou ao Brasil, mas o Bayer quis ficar comigo e estou lá até hoje".

"Giga", como é conhecido — diminutivo de "gigante", em alusão aos seus 1,65m —, esteve no Ninho do Urubu e Gávea, onde aconteceu um amistoso com o sub-20 do clube carioca.

Foi muito especial para mim porque comecei a trabalhar aqui na Gávea. Depois, inauguramos o Ninho para o profissional, se não me engano, em 2006, antes da final da Copa do Brasil. Foi especial voltar ao Ninho, à Gávea, poder rever o pessoal

Daniel Jouvin, preparador físico do Bayer, conversa com Renato Augusto em amistoso na Gávea Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O preparador lembra os obstáculos iniciais, mas ressalta que, aos poucos, a vida em Colônia, região administrativa de Leverkusen, foi se encaixando.

"No início foi difícil, principalmente quando o Renato foi embora porque eu e minha esposa perdemos um pouco desse convívio social. Ficamos um pouco sozinhos. Mas com o tempo as coisas foram se ajustando, minha esposa ficou grávida, minha filha nasceu, fomos conhecendo outras pessoas, alguns brasileiros, inclusive, que nos ajudaram. Viver fora do país não é fácil, mas estamos felizes, as coisas foram se encaixando e nos adaptamos bem", disse.