Fim da má fase: Borrachinha vence Kopylov e tenta novo impulso no peso-médio

Paulo 'Borrachinha' voltou a vencer. No co-main event do UFC 318, realizado neste sábado (19), em Nova Orleans, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime dos juízes e conquistou um resultado importante para tentar retomar seu espaço entre os principais nomes da divisão dos médios (84 kg). A vitória encerra um momento instável da carreira do mineiro, que acumulava quatro derrotas nas últimas cinco apresentações.

Com desempenho mais sólido e estratégico do que em lutas anteriores, o lutador de Contagem impôs seu ritmo desde os primeiros segundos e, na visão dos juízes, foi superior no geral. O resultado pode recolocá-lo na rota dos grandes nomes da divisão, reacendendo a possibilidade de enfrentar novamente atletas do top 10 da categoria dos médios, algo que parecia distante após a sequência negativa recente.

A luta

O primeiro round começou com Borrachinha castigando a perna do adversário com chutes baixos e impondo maior volume de golpes. No minuto final, conseguiu um knockdown contundente que chegou a arrancar o protetor bucal do russo, encerrando a parcial em clara vantagem.

No segundo assalto, Kopylov tentou responder com mais agressividade, mas o brasileiro manteve o controle da distância e voltou a aplicar boas variações de chutes e socos no corpo. Um direto potente balançou o russo, seguido por um cruzado limpo no rosto, ampliando o domínio de Borrachinha no confronto.

O terceiro round teve um início mais perigoso para o mineiro, que foi surpreendido por um direto limpo durante uma breve queda de movimentação. Mesmo assim, se recuperou rapidamente e voltou a comandar as ações, conectando bons golpes tanto no tronco quanto na cabeça do adversário até o encerramento da luta.

Resultados UFC 318

Paulo Borrachinha venceu Roman Kopylov decisão unânime;

Daniel Rodriguez venceu Kevin Holland por decisão unânime;

Patrício Pitbull venceu Dan Ige por decisão unânime;

Michael Johnson venceu Daniel Zellhuber por decisão unânime;

Vinícius Lok Dog venceu Kyler Phillips por decisão unânime;

Brendan Allen venceu Marvin Vettori por decisão unânime;

Nikolay Veretennikov venceu Francisco Prado por decisão dividida;

Ateba Gautier nocauteou Robert Valentin no primeiro round;

Islam Dulatov nocauteou Adam Fugitt no primeiro round;

Jimmy Crute finalizou Marcin Pachnio no primeiro round;

Ryan Spann finalizou Lukasz Brzeski no primeiro round;

Brunno Hulk finalizou Jackson McVey no primeiro round;

Carli Judice nocauteou Nicolle Caliari no terceiro round.

