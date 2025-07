Filipe Luís elogia volta de Pedro no Fla e não quer falar mais sobre crise

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís elogiou Pedro após o atacante decidir o clássico contra o Fluminense, justamente na partida que marcou o retorno dele após afastamento pelo baixo desempenho nos treinos.

"É um assunto completamente encerrado. Não tem absolutamente nada. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, te permite isso. Não existe ninguém mais importante do que a equipe. Nenhum outro que passou é maior que o Flamengo. A equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. Gostei não só do gol, mas como ele se comportou defensivamente, esse brilho que ele recuperou. Precisamos dele, estou muito feliz", disse Filipe Luís.

O técnico não quer mais falar sobre isso. "Eu não quero polêmica. Eu quero falar do jogo. Não tenho problema com o Pedro. Falem do gol que ele fez. Eu acredito que nem eu, nem ele e nem ninguém quer falar mais desse assunto. É maravilhoso acontecer da forma que aconteceu".

Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Gosto muito de viver nessa pressão. Estou muito tempo no meio de futebol. Eu já me senti afedado. Vivo muito bem nesse caos. Tem que saber viver no caos e lidar com essa loucura que é viver nesse clube. Desfruto. Eu gosto até de quando a fase é ruim.

Dobradinha Pedro e Juninho. "É uma opção. Eles treinaram juntos nesta semana. Acreditava que hoje era importante, pela forma que a defesa vinha se defendendo. A jogada do escanteio veio da combinação dos dois".

Necessidade de reforços. "Ressaltar o trabalho da equipe. Hoje, tínhamos bastante baixas. A lesão do Erick é de três a quatro meses fora. Do banco, maioria veio da base. Isso me deixa orgulhoso. Os meninos conseguem corresponder, correram muito, fizeram esforço para vencer esse jogo que a nível mental exige muito. É um assunto recorrente. A diretoria sabe do que a equipe precisa e está trabalhando para que isso aconteça. Sou um homem de clube. O que o clube decidir, estou encantando".

Por que Wesley não foi titular. "Eu já passei por essa situação que ele está passando, com a ansiedade com o que vai acontecer com a carreira dele. Eu noto isso. Ele não está com a melhor cabeça para poder jogar, mas mesmo assim se colocou à disposição. Não é fácil conviver com tudo o que está em volta. Estou tentando ajudar da melhor forma. Existe a possibilidade real. Existem nomes (para substituir)".

O que mais Filipe Luís disse

Preparação do time

"Tivemos quatro dias para preparar esse jogo depois do jogo contra o Santos. Com algumas baixas de alguns jogadores, que não estavam à disposição. Jogar clpássico é sempre complicado. Contra o Fluminense. Do Diniz, do Mano, do Renato. Conseguimos uma grande vitória para a nossa caminhada".

Reforços

"Traçamos o perfil que procuramos. Vão chegar reforços. Eu, como treinador, quero para ontem. Mas é um assunto da diretoria".