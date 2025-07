'Falou com os pés': Colunistas avaliam resposta de Pedro no Fla x Flu

Após sequer ser relacionado para duas partidas do Flamengo, Pedro voltou contra o Fluminense e marcou o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0. No Fim de Papo, Alicia Klein, Milly Lacombe e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, opinaram sobre o retorno do atacante.

Com a vitória no clássico, o Flamengo segue na vice-liderança, a três pontos do Cruzeiro, que soma 33. A equipe carioca, no entanto, tem uma partida a menos.

Milly: Filipe Luís falou com a boca, Pedro, com os pés

Às vezes, o futebol parece um filme da 'Sessão da Tarde' porque é um placo para a volta por cima. [...] A gente viu o Pedro. Ele fala com os pés. O Filipe Luís falou com a boca e o Pedro falou com os pés - decidiu o clássico.

Milly Lacombe

Alicia: GPS do Pedro decolou durante a semana

Eu quero saber como está o GPS do Pedro. Decolou essa semana, entrou na cultura da treinabilidade de uma maneira como nunca antes foi vista. Ele se recuperou, fez jus a ganhar um lugar no time. Fez falta contra o Santos e fez falta hoje enquanto não esteve em campo.

Alicia Klein

PVC: O Flamengo precisa do Pedro

Ele resolveu um problema que o Flamengo tinha, que era de finalização. O Flamengo tinha uma finalização no alvo até o Pedro entrar, e tinha um controle enorme do jogo. [...] Nos 17 minutos que o Pedro jogou, o Flamengo finalizou mais vezes no alvo do que antes. [...] Ele tem um talento incrível, uma qualidade impressionante, o Flamengo precisa dele.

Paulo Vinicius Coelho

