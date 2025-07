Ex-presidente da CBF, José Maria Marin morre aos 93 anos

O ex-presidente da CBF, José Maria Marin morreu na madrugada deste sábado aos 93 anos de idade. O ex-dirigente acabou passando mal durante a noite e chegou a ser socorrido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Porém, ele não resistiu e faleceu às 3h30 (de Brasília).

No fim de 2023, Marin sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e foi internado. Desde então, seu estado de saúde era considerado muito grave. Assim, com cuidados médicos frequentes, ele vivia de forma discreta em São Paulo.

O velório de José Maria Marin acontece ainda neste domingo, entre 13h e 16h (de Brasília), na Funeral Home, no bairro da Bela Vista.

Escândalo de corrupção e figura polêmica

José Maria Marin foi o centro de uma das fases mais tenebrosas da CBF. Ele esteve na presidência do órgão brasileiro entre 2012 e 2015. Portanto, era ele o mandatário da entidade durante a Copa do Mundo de 2014, realizado no Brasil, que terminou com o vexatório 7 a 1 sofrido para a Alemanha.

Em maio de 2015, José Maria Marin foi preso na Suíça, acusado de envolvimento em um enorme esquema de corrupção no futebol mundial, revelado por investigações do FBI, no caso que ficou conhecido como "Fifa Gate".

Além disso, Marin foi condenado por outros crimes, como lavagem de dinheiro, conspiração e fraude bancária. O ex-presidente tornou-se o primeiro dirigente brasileiro de um alto escalão a ser preso no escândalo da Fifa.

Por fim, ele foi extraditado aos Estados Unidos, onde cumpriu pena em Nova York. Já em 2020, época da pandemia, ele foi autorizado pelos americanos a cumprir o restante de sua sentença no Brasil por motivos de saúde e idade avançada.

A CBF, por meio de uma nota oficial, lamentou a morte de José Maria Marin, ocorrida na madrugada deste domingo. Veja a nota completa abaixo:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamenta o falecimento de José Maria Marín, ocorrido na madrugada deste domingo (20), em São Paulo, aos 93 anos. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês e será velado nesta tarde, na capital paulista.

Nascido em 6 de maio de 1932, José Maria Marín foi presidente da CBF entre 12 de março de 2012 e 16 de abril de 2015.

Antes de assumir a presidência da entidade, o paulistano construiu carreira na política paulista, tendo sido vereador e deputado estadual nas décadas de 1960 e 70. Foi vice-governador de São Paulo de 1979 a 1982 e governador entre 1982 e 1983. De 1982 a 1988, foi o mandatário da Federação Paulista de Futebol e chefiou a delegação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México"