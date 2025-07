Ex-presidente da CBF, José Maria Marin é velado em São Paulo

O ex-presidente da CBF e ex-governador de São Paulo, José Maria Marin, foi velado na tarde deste domingo, na capital paulista, após sofrer um acidente vascular cerebral.

José Maria Marin foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, mas não resistiu. O ex-cartola e político será cremado ainda neste domingo.

O também ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, marcou presença no velório de José Maria Marin.

Isaías Rossi, que assessorou Marin durante o período em que foi deputado estadual, vice-governador, governador, presidente da Federação Paulista de Futebol e presidente da Confederação Brasileira de Futebol, lamentou a morte do político e cartola, para o qual trabalhou por 40 anos.

"Grande homem, uma pessoa muito honrada. Pagou o preço de ser presidente da CBF para salvar Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, e ele pagou um preço muito alto. Acabou ficando preso nos EUA e, no final, a Côrte dos EUA o inocentou, ele não tinha nada a ver com história de CBF, com a situação que estava arrumada, disse o ex-assessor de José Maria Marin.

Presidente da CBF entre 2012 e 2015, após a renúncia de Ricardo Teixeira, Marin foi preso na Suíça em 2015, acusado de corrupção em uma operação do FBI que investigava um esquema de corrupção na FIFA.

Marin foi levado aos EUA, onde cumpriu prisão domiciliar, mas foi solto em 2020 pela Justiça norte-americana devido à pandemia do coronavírus.