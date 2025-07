Evangelista celebra 1° gol pelo Palmeiras e exalta jogo contra Atlético-MG

Lucas Evangelista teve a missão de substituir Richard Ríos neste domingo, contra o Atlético-MG. O colombiano foi negociado com o Benfica, de Portugal, e ficou de fora do jogo. Evangelista cumpriu bem a missão e fez o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 2 do Palmeiras, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.

"Eu fiquei muito feliz, honestamente fiquei mais ainda pela partida que a gente fez. Primeiro tempo muito bom, a gente pressionou muito o adversário. A gente tinha conversado que a gente ia ter que mudar essa postura, principalmente em casa, onde a gente não estava tendo resultados positivos. Então muito feliz", disse.

Lucas Evangelista abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou o cruzamento de Piquerez e cabeceou para o fundo do gol. Antes disso, o camisa 30 havia tido outras duas chances e valorizou o lance, que foi treinado.

"Foi treinado. O Piquerez teve um lance até... a primeira eu cabeceei e ele pegou, se eu não me engano. Aí teve um outro lance que o Piquerez cobrou e eu não fui, que eu falei: 'não'. O pessoal estava me brecando ali, aí na terceira deu certo e fui feliz, mas parabéns também ao Piquerez, porque a batida dele foi bem boa", valorizou.

Evangelista chegou aos 17 jogos com a camisa do Palmeiras. Com a saída de Ríos, o camisa 30 deve ganhar uma sequência no time. O meio-campista analisou a partida do Palmeiras e elogiou a intensidade do time contra o o Atlético-MG, que ainda fez dois gols de falta, com Hulk.

"O primeiro tempo foi muito bom. Como eu falei, a gente imprimiu uma intensidade muito forte no time deles. E a gente sabe da qualidade também do time deles, não é fácil fazer isso. Então, chegamos no intervalo muito felizes. Era o que a gente estava, estava buscando. Então não é fácil fazer isso o jogo inteiro, então tem momentos que a gente tem que respirar, mas, quando a gente tem um desempenho assim, a gente fica feliz porque a gente sabe que a gente está no caminho certo", finalizou.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.