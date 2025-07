Estreante, Renato Paiva analisa empate do Fortaleza: "Entregamos tudo"

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Bahia neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Estreando no comando da equipe, o técnico Renato Paiva analisou o resultado e elogiou a postura do elenco.

"Entregamos tudo o que tínhamos para entregar e não houve um jogador que não tivesse feito isso. Eles foram de uma entrega, de uma atitude, de um querer, às vezes até no emocional. Tenho que elogiar bastante isso porque foi um grupo de todos os que jogaram de início, os que entraram, deixaram tudo em campo e isso é a única coisa que não pode faltar nesta equipe" afirmou o treinador.

Além disso, Renato Paiva não escondeu que o momento do clube é difícil, mas classificou o empate como uma "vitória comportamental".

"Em momentos de dificuldade e de desconfiança, de maus resultados, há dois tipos de vitórias: as numéricas e as comportamentais. E eu acho que hoje tivemos uma vitória comportamental naquilo que eu quero em termos de atitude e de sucesso para a minha equipe. Não posso falar tanto em questões táticas", explicou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Bragantino, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Ainda na zona de rebaixamento, em 19º lugar, o Leão do Pici busca uma vitória para poder respirar na competição. Enquanto o Bahia, com 25 pontos, ocupa a quarta posição, atrás apenas de Cruzeiro, Flamengo e Bragantino.